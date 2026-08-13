Kuantum Papers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kuantum Papers hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.73 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuantum Papers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36.26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.04 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2.23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch