Kuala Lumpur Kepong Bhd präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.49 MYR. Im Vorjahresviertel hatte Kuala Lumpur Kepong Bhd 0.090 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 7.54 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.30 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.110 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte Kuala Lumpur Kepong Bhd ein Ergebnis je Aktie von 0.740 MYR vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kuala Lumpur Kepong Bhd im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9.90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27.50 Milliarden MYR. Im Vorjahr waren 25.02 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch