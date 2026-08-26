Kuala Lumpur Kepong Berhad Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kuala Lumpur Kepong Berhad Un veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Kuala Lumpur Kepong Berhad Un vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Kuala Lumpur Kepong Berhad Un mit einem Umsatz von insgesamt 1.76 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 18.11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch