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21.08.2026 06:37:00
Kuaishou Technology Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kuaishou Technology Registered B gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.73 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.15 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35.54 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35.05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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