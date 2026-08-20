Kuaishou Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kuaishou Technology hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.84 HKD, nach 1.24 HKD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.90 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.81 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.720 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 35.54 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.ch