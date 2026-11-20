Kuaishou Technology veröffentlichte am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.26 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuaishou Technology ein EPS von 1.14 HKD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.41 Prozent auf 36.75 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.85 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch