Kuaishou Technology (B) Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuaishou Technology (B) Un veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuaishou Technology (B) Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0.030 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kuaishou Technology (B) Un mit einem Umsatz von insgesamt 5.22 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.85 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7.75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch