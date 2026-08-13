KU mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KU hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44.33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KU 34.92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KU in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42.49 Milliarden JPY im Vergleich zu 41.20 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch