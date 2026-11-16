KU informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KU hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 45.15 JPY, nach 49.66 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.74 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 40.72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch