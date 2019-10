KTM Industries kündigt Aktienrückkauf an

Wels (awp) - Der österreichische Motorradhersteller KTM Industries, dessen Aktien an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden, setzt den von der Generalversammlung abgesegneten Aktienrückkauf um. Zwischen dem 22. Oktober 2019 und dem 21. Oktober 2021 sollen bis zu 1,67 Millionen Papiere zurückgekauft werden, wie die Gesellschaft am Montagabend mitteilte.

Dies entspreche gut 7,4 Prozent des Grundkapitals, hiess es weiter. Das Volumen des Rückkaufs könne bis zu 75,7 Millionen Euro betragen. Die gekauften Aktien können laut den Angaben unter anderem für Firmenkäufe oder zur Herabsetzung des Grundkapitals verwendet werden.

rw/mk