KTM erhält Kredit zur Refinanzierung des Darlehens von Bajaj Auto International

Mattighofen (awp) - Der Zweiradhersteller KTM hat zur Refinanzierung eines bestehenden Darlehens der Bajaj Auto International Holdings B.V. einen neuen, unbesicherten Refinanzierungskredit über 550 Millionen Euro erhalten. Das Geld stamme von einem internationalen Bankenkonsortium, teilte die Bajaj Mobility-Gruppe (vormals Pierer Mobility) am Donnerstagabend mit.

Der Refinanzierungskredit laufe über fünf Jahre und sei im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verzinst, hiess es weiter. Während der Laufzeit würden die marktüblichen Beschränkungen für Dividendenausschüttungen gelten. Im vergangenen Jahr hatte die Bajaj Auto International der KTM zur Finanzierung der Sanierungsplanquote ein Darlehen in Höhe von 450 Millionen Euro gewährt.

awp-robot/mk