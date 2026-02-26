Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bajaj Mobility Aktie

26.02.2026 22:30:36

KTM erhält Kredit zur Refinanzierung des Darlehens von Bajaj Auto International

Bajaj Mobility
15.65 CHF -0.32%
Mattighofen (awp) - Der Zweiradhersteller KTM hat zur Refinanzierung eines bestehenden Darlehens der Bajaj Auto International Holdings B.V. einen neuen, unbesicherten Refinanzierungskredit über 550 Millionen Euro erhalten. Das Geld stamme von einem internationalen Bankenkonsortium, teilte die Bajaj Mobility-Gruppe (vormals Pierer Mobility) am Donnerstagabend mit.

Der Refinanzierungskredit laufe über fünf Jahre und sei im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verzinst, hiess es weiter. Während der Laufzeit würden die marktüblichen Beschränkungen für Dividendenausschüttungen gelten. Im vergangenen Jahr hatte die Bajaj Auto International der KTM zur Finanzierung der Sanierungsplanquote ein Darlehen in Höhe von 450 Millionen Euro gewährt.

awp-robot/mk

