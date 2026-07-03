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03.07.2026 06:37:00
ktk: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ktk hat am 01.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 31.03 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23.40 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat ktk mit einem Umsatz von insgesamt 5.37 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9.05 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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