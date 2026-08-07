KTK Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KTK Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.33 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.12 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.43 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch