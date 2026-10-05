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05.10.2026 06:37:00
ktk gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ktk hat am 02.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
ktk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23.40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12.18 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.08 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.84 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 89.52 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60.90 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6.68 Prozent auf 20.19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18.93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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