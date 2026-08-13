ktis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ktis hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 166.37 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 179.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 155.36 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ktis 140.72 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch