ktis verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ktis hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 220.19 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 788.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165.20 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ktis einen Umsatz von 155.99 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch