KTcs vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KTcs hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 212.01 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 186.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.92 Prozent auf 250.34 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 268.94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch