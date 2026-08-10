KTcs stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KTcs hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 175.30 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 248.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.87 Prozent auf 238.41 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 248.01 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch