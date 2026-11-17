KTB Investment Securities hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 86.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KTB Investment Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 164.00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 183.11 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 202.03 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch