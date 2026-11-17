KT Skylife hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 363.00 KRW gegenüber 283.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 249.45 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 1.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 246.95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch