KT Skylife gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KT Skylife hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 213.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 248.00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 249.93 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 247.21 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch