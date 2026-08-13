KT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KT hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1746.28 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KT 2820.00 KRW je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10.06 Prozent auf 6’679.90 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7’427.34 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch