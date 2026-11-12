KT legte Quartalsergebnis vor

KT präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KT ein EPS von 0.580 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4.25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.93 Milliarden USD im Vergleich zu 5.14 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0.537 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 5.11 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch