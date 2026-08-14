KT legte Quartalsergebnis vor

KT hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KT ein EPS von 1.01 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.45 Milliarden USD – eine Minderung von 16.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.30 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch