KSS LINE hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -477.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KSS LINE ein EPS von 770.00 KRW in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.20 Prozent auf 151.55 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142.70 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch