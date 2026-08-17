KSS LINE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KSS LINE hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 753.00 KRW gegenüber -262.000 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 133.62 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 159.90 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch