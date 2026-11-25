KSS lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 4.9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch