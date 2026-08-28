KSL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KSL hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0.11 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.110 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz lag bei 388.7 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 4.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 371.6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch