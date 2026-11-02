KSK stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KSK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34.45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 41.42 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat KSK mit einem Umsatz von insgesamt 6.95 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7.75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch