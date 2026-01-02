Ksh International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ksh International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 11.97 INR beziffert. Im Vorjahr waren 6.57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ksh International mit einem Umsatz von insgesamt 19.28 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13.83 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 39.45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch