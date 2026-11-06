Ksh International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ksh International präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.21 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.20 Milliarden INR – ein Plus von 85.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ksh International 7.12 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch