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12.08.2026 06:37:00
Ksh International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ksh International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 6.23 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ksh International noch ein Gewinn pro Aktie von 3.99 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 108.38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.59 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.64 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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