KSG Agro vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KSG Agro hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.23 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.300 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.3 Millionen PLN – eine Minderung von 41.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19.4 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch