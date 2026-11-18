KSG Agro hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.35 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.770 PLN erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KSG Agro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50.13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.8 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 19.2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch