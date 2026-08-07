KSB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KSB hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.04 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat KSB 6.91 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch