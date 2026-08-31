KSB Aktie 338492 / DE0006292030
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31.08.2026 18:00:38
KSB SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Die KSB SE-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.
2 Experten stufen die KSB SE-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für KSB SE ein Kursziel von 1.175,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 301,00 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 874,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|1.050,00 EUR
|20,14
|07.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.300,00 EUR
|48,74
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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