KSB SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die KSB SE-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.

2 Experten stufen die KSB SE-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für KSB SE ein Kursziel von 1.175,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 301,00 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 874,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 1.050,00 EUR 20,14 07.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 1.300,00 EUR 48,74 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch