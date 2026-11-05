KSB legte Quartalsergebnis vor

KSB hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

KSB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.48 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.88 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 7.73 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KSB 6.50 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch