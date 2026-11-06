KS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KS hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 59.68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 37.67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 212.22 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 198.87 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch