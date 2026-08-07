KS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KS äusserte sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 59.29 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KS 28.48 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat KS im vergangenen Quartal 199.91 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KS 177.79 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch