KS Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KS Bancorp gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2.24 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat KS Bancorp im vergangenen Quartal 14.6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KS Bancorp 12.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch