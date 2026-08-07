Krystal Integrated Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Krystal Integrated Services hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12.46 INR gegenüber 11.76 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.65 Prozent auf 3.61 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch