Krystal Integrated Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Krystal Integrated Services lud am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13.39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9.42 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4.14 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 46.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch