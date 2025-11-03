Krystal Biotech Aktie 38026052 / US5011471027
03.11.2025 13:13:28
Krystal Biotech, Inc. Q3 Income Advances
(RTTNews) - Krystal Biotech, Inc. (KRYS) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $79.37 million, or $2.66 per share. This compares with $27.18 million, or $0.91 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 16.7% to $97.80 million from $83.84 million last year.
Krystal Biotech, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $79.37 Mln. vs. $27.18 Mln. last year. -EPS: $2.66 vs. $0.91 last year. -Revenue: $97.80 Mln vs. $83.84 Mln last year.
