Kryptobanknoten: Das Werkzeug des Alchemisten

Anonymität im Internet

Es gibt keine völlig anonymen Aktivitäten im Internet. Jede Aktion im Internet hinterlässt spezifische Spuren.

Während digitales Geld einen höheren Grad an Verschlüsselung/Anonymität aufweist als bargeldloses Geld, gibt es keine Kryptowährung oder digitales CBDC mit nicht nachvollziehbaren digitalen Transaktionen. Alle Transaktionen jeglichen Blockchain-basierten digitalen Geldes werden in der Blockchain aufgezeichnet und stehen zur Ansicht zur Verfügung.

Elektronische Geldbörsen, die an digitalen Transaktionen beteiligt sind, verfügen über eine eigene öffentliche Adresse, die nicht direkt mit dem Namen der Person zusammenhängt. Durch die Verfolgung der öffentlichen Adressen elektronischer Geldbörsen, die an einer bestimmten Transaktion beteiligt sind, ist es jedoch immer möglich, den Besitzer der elektronischen Geldbörse genau in dem Moment zu bestimmen, in dem digitales Geld in die physische Welt abgehoben wird.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das KYC-Verfahren zuvor abgeschlossen wurde oder das anonyme TOR-Netzwerk mit Kryptowährungen genutzt wurde, die ausschliesslich von einem Mining-Pool wie Eligius stammen. Selbst wenn die Kryptowährung den "Kryptomixer" durchlaufen hat, werden dank einer speziellen Software alle digitalen Transaktionen des "Kryptomixers" verfolgt. Dies wird mehr Zeit in Anspruch nehmen, allerdings wird fast immer ein positives Ergebnis erzielt. Darüber hinaus wird nicht nur der Name des Angreifers ermittelt, sondern auch seine tatsächliche IP – sein physischer Standort.

Daher sind der Grad der Verschlüsselung und der Grad der Anonymität von Kryptowährungs-Transaktionen absolut unwichtig – Spuren werden vorhanden sein, diese Spuren werden ausserhalb des Kryptowährungs-Ökosystems liegen. Diese Vielfalt an Fussabdrücken ist Cybersicherheits-Trackern wohlbekannt.

Und: Gott sei Dank, dass diese Spuren bleiben!

Dadurch finden Spezialdienste Pädophile, Drogendealer und soziale Aussenseiter, die im Internet auf ihre vermeintliche "Straflosigkeit" setzen. Im Darknet arbeiten ganze Geheimdienstabteilungen, die diesen "Schimmel" der Gesellschaft aufspüren und zur Rechenschaft ziehen.