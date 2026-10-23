Krung Thai Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Krung Thai Bank hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.650 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Krung Thai Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 14.16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.42 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch