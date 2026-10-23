Krung Thai Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Krung Thai Bank lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Krung Thai Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.90 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.05 THB je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 53.58 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47.35 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.ch