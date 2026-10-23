Krung Thai Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Krung Thai Bank hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.90 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.05 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.35 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 11.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53.58 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch