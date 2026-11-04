Krsnaa Diagnostics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Krsnaa Diagnostics hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.64 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7.38 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Krsnaa Diagnostics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.71 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2.06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch