KRS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KRS gab am 30.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 22.96 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRS noch ein Gewinn pro Aktie von 24.70 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat KRS mit einem Umsatz von insgesamt 53.51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch