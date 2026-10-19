Kross: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kross präsentierte am 17.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 3.08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kross 1.25 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.35 Milliarden INR – ein Plus von 79.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kross 1.31 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch